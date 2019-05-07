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Фото: Администрация Рязани
Во вторник, 7 мая, рязанские студенты привели в порядок территории воинских захоронений на Лазаревском кладбище. Акцию «Никто не забыт!» приурочили к празднованию Дня Победы, сообщил
В мероприятии приняли участие студенты первых и вторых курсов «Рязанского автотранспортного техникума имени Живаго».
Волонтерские отряды расчистили 20 захоронений от прошлогодней листвы и образовавшегося мусора.
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Изменения уже вызвали неоднозначную реакцию в рязанском строительном сообществе.