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12:01, 7 мая 2019 956
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Рязанец прошел отбор в шоу «Танцы на ТНТ»

Рязанец прошел отбор в шоу «Танцы на ТНТ»

Фото: Издательство «Пресса»

В воскресенье, 5 мая, житель Новомичуринска Клим Демкин прошел отбор в шоу «Танцы на ТНТ», пишет издательство «Пресса».

22-летний танцор хочет попасть в команду наставника и члена жюри Мигеля.

«Мне так часто приходилось слышать „у тебя не получится“, что я решил: во что бы то ни стало попаду в программу „Танцы“ на телеканале ТНТ. Меня очень поддерживает супруга Надежда. Она тоже занимается хореографией», — отметил Демкин.

По словам рязанца, в отборочном туре он представил танец контемпорари — сочетание хип-хопа, прыжков и трюков.

Демкин занимался народным танцем у новомичуринских педагогов Жанны и Николая Шичкиных, учился в институте культуры и работал в Рязанском музыкальном театре.


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