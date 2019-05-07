Рязанец прошел отбор в шоу «Танцы на ТНТ»

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Фото: Издательство «Пресса»
В воскресенье, 5 мая, житель Новомичуринска Клим Демкин прошел отбор в шоу «Танцы на ТНТ», пишет издательство «
22-летний танцор хочет попасть в команду наставника и члена жюри Мигеля.
«Мне так часто приходилось слышать „у тебя не получится“, что я решил: во что бы то ни стало попаду в программу „Танцы“ на телеканале ТНТ. Меня очень поддерживает супруга Надежда. Она тоже занимается хореографией», — отметил Демкин.
По словам рязанца, в отборочном туре он представил танец контемпорари — сочетание хип-хопа, прыжков и трюков.
Демкин занимался народным танцем у новомичуринских педагогов Жанны и Николая Шичкиных, учился в институте культуры и работал в Рязанском музыкальном театре.
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