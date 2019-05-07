Рязанцев номинировали на национальную премию за пять экспедиций на Аляску

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Рязанцы попали в список финалистов национальной премии «Хрустальный компас». Его опубликовали на сайте премии.
Проект рязанского отделения ВОО «Русское географическое общество» «Русские дороги Аляски» номинировали в номинации «Лучший региональный проект».
Проект завершили в 2018 году. Во время пяти экспедиций исследовалась система исторических волоков или переносов, использовавшихся россиянами во времена Русской Америки. Целью путешествий было повторение и изучение современного состояния маршрутов, описанных лейтенантом Загоскиным, штурманом Васильевым и другими.
Фото с сайта премии
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Изменения уже вызвали неоднозначную реакцию в рязанском строительном сообществе.