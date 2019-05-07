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На новую плитку в Кремлевском сквере потратят четыре миллиона. Соответствующий тендер опубликовали на сайте госзакупок. Работы по обустройству нового покрытия в зоне отдыха оценили в 3 миллиона 770 тысяч.
Подрядчика определят 27 мая, а сами работы займут неделю.
Предполагается, что в сквере появится плитка трех цветов: серого, бело-серого и черного.
Напомним, в текущем году также запланирован
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