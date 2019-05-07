Минприроды предложило запретить одноразовую пластиковую посуду

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Минприроды готовит запрет на продажу одноразовой пластиковой посуды. Об этом передает
Отмечается, что министерство поддерживает тенденцию за сокращение загрязнения окружающей среды вместе с разными странами.
«Многие крупные торговые сети нас уже поддерживают. И мы готовимся к ограничению, нужно время, чтобы осознать и принять», — сказал Кобылкин.
В Госдуме поддержали инициативу Минприроды.
Отмечается, что Евросоюз запретит продажу одноразовой пластиковой посуды к 2021 году.
Ранее Дмитрий Медведев допустил, что в будущем Россия может полностью отказаться от пластика.
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