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16:52, 7 мая 2019 439
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Минприроды предложило запретить одноразовую пластиковую посуду

Минприроды предложило запретить одноразовую пластиковую посуду

Минприроды готовит запрет на продажу одноразовой пластиковой посуды. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на главу ведомства Дмитрия Кобылкина.

Отмечается, что министерство поддерживает тенденцию за сокращение загрязнения окружающей среды вместе с разными странами.

«Многие крупные торговые сети нас уже поддерживают. И мы готовимся к ограничению, нужно время, чтобы осознать и принять», — сказал Кобылкин.

В Госдуме поддержали инициативу Минприроды.

Отмечается, что Евросоюз запретит продажу одноразовой пластиковой посуды к 2021 году.

Ранее Дмитрий Медведев допустил, что в будущем Россия может полностью отказаться от пластика.


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