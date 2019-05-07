Академия ФСИН показала художественно-историческую реконструкцию обороны Брестской крепости

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Коллектив Академии ФСИН подготовил художественно-историческую реконструкцию, посвященную эпизодам Великой Отечественной войны. В понедельник, 6 мая, на плацу учебного заведения можно было увидеть моменты из времен обороны Брестской крепости, сообщила
Участниками реконструкции выступили сотрудники и курсанты академии, ученики подшефных школ Рязани — всего более 500 человек.
Главными героями стали партизаны, зрители увидели молодогвардейцев и знаменитого пионера Леню Голикова.
«Самый значимый подвиг в воинской биографии школьника Леонида Голикова был совершен 13 августа 1942 года, недалеко от деревни Варницы, на шоссе Луга — Псков, — рассказал курсант Кирилл Калашников. — Находясь в разведке с напарником Александром Петровым, Голиков подорвал легковой автомобиль врага. Как оказалось, в нем находился генерал-майор инженерных немецких войск Ричард Виртц, найденный при нем портфель с документами доставили в штаб. Среди них оказались схемы минных полей, важные инспекционные донесения Виртца вышестоящему начальству, детальные очертания нескольких образцов немецких мин и другие, очень нужные для партизанского движения документы».
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При оформлении продажи автомобиля важно подумать и о возможном налоге.