Во время пьяной драки сараевец получил нож в спину

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Во время пьяной драки жителя Сараевского района ударили ножом в спину. Лезвие обломилось и осталось в пояснице, пишет издательство «
Молодого человека доставили в ЦРБ, где врачи провели операцию. По словам медиков, пациента спасло то, что ранение было непроникающим.
«Жизненно важные органы лезвие не задело. Мы оказали необходимую помощь и уже через несколько дней выписали пострадавшего из стационара», — рассказали врачи.
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Изменения уже вызвали неоднозначную реакцию в рязанском строительном сообществе.