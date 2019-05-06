Во Владимирской области мужчина погиб при взрыве бочки

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В Судогодском районе 58-летний мужчина погиб при взрыве бочки. Об этом сообщила
По версии следствия, днем в понедельник, 29 апреля, мужчина находился на приусадебном участке в поселке Тюрмеровка, где находилась 200-литровая металлическая бочка из-под ГСМ.
Потерпевший начал распиливать верхнюю часть бочки болгаркой.
По предарительной версии, в этот момент выскочила искра, после чего раздался хлопок, а затем возгорание.
Мужчина получил сильные ожоги шеи, лица, головы, из-за которых скончался.
Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.
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