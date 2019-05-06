В Туле мужчина вышел на улицу с перерезанной шеей и скончался

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В Туле в поселке Октябрьский мужчина насмерть заколол знакомого. Об этом сообщила
По версии следствия, 3 мая этого года 30-летний обвиняемый и 33-летний пострадавший находились вместе в одном из домов в поселке Октябрьский. Мужчины поссорились, из-за чего первый взял колюще-режущий предмет, которым он несколько раз ударил знакомого в шею, грудь и левую руку.
Потерпевший вышел на улицу на приусадебный участок, где скончался от полученных ранений.
Обвиняемый скрылся с места происшествия. Через некоторое время его нашли и доставили в следственный отдел.
Подозреваемого задержали и предъявили обвинение в убийстве. Мужчину заключили под стражу.
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