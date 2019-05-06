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В Рязани разыскивают двух женщин, укравших цветы с клумбы. Информация об этом появилась в группе «Типичная Рязань».
Автор поста отметил, что розы выкопали на Народном бульваре у Центра страхования и юридической помощи и у соседнего здания, в котором находится ателье.
Произошедшее попало на камеру видеонаблюдения.
В пресс-службе регионального УМВД RZN.info отметили, что после просмотра видеозаписи, опубликованной в соцсети, полицейские начали проверку по факту кражи цветов.
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Изменения уже вызвали неоднозначную реакцию в рязанском строительном сообществе.