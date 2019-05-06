В День Победы на Кремлевском валу покажут военно-историческую реконструкцию

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Фото: © RZN.info / Иван Артеменко
В День Победы в Рязани покажут военно-историческую реконструкцию «Дороги войны» — «Последний бой».
Увидеть эпизод сражения конца весны 1945 года желающие смогут бесплатно. Начало представлений на Кремлевском валу в 13:00 и в 15:00.
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При оформлении продажи автомобиля важно подумать и о возможном налоге.