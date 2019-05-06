У рязанской студентки украли смартфон в кафе

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В кафе на Первомайском проспекте у студентки украли телефон. Об этом сообщила
22-летняя рязанка обратилась в полицию. Выяснилось, что она в обеденное время, уходя из кафе, случайно оставила свой смартфон на столике. Через некоторое время студентка заметила его пропажу и вернулась в заведение, но мобильника уже не было.
Оперативники посмотрели записи с видеокамер и нашли момент хищения. Оказалось, что к краже причастна 17-летняя жительница Рязани.
Девушка забрала оставленный без присмотра телефон и не предприняла мер, чтобы разыскать владельца, а также не отдала находку работникам кафе. Злоумышленницу разыскали. Похищенное у нее изъяли.
В отношении похитительницы возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ.
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