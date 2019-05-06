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Рязанского бизнесмена осудили за мошенничество в Брянске, сообщил сайт «
По материалам дела, с февраля по декабрь 2017 года гендиректор фирмы не исполнял обязательства по заключенным в областном центре с четырьмя фирмами и одним индивидуальным предпринимателем договорам поставки нефтепродуктов. Общая сумма причинённого ущерба превысила 23,4 млн рублей.
49-летнего рязанца приговорили к пяти годам колонии общего режима. Также его оштрафовали на 500 тысяч рублей.
Приговор не вступил в законную силу.
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Изменения уже вызвали неоднозначную реакцию в рязанском строительном сообществе.