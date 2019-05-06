Из-за перекрытия улицы Островского изменятся маршруты троллейбусов и маршруток

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Из-за того, что улицу Островского
Проезд закроют с 8:00 13 мая до 24:00 17 мая. На месте проведения работ установят предупреждающие знаки.
В этот период троллейбусы №3 и №9 при движении от остановки «Памятник Полетаеву» будут следовать по Безымянному переулку, улице Братиславской, далее по своим маршрутам.
Маршрутки №49 и №65 при движении в сторону микрорайона Братиславский от остановки «Памятник Полетаеву» будут следовать по Безымянному переулку, улице Братиславской, далее по своим маршрутам.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьЗа праздничные выходные во Владимирской области произошло больше 150 пожаров
|
cледующая новость →В тройном ДТП в Тамбовском районе пострадал трехлетний ребенок. Фото
При оформлении продажи автомобиля важно подумать и о возможном налоге.