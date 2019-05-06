Глава Владимирской области перераспределил полномочия вице-губернаторов

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Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин подписал постановление о перераспределении полномочий между своими заместителями. Об этом пишут «
Так, вместо Александра Трутнева сельское хозяйство будет курировать Максим Брусенцов.
За аграрную политику, департамент ветеринарии и Гостехнадзор будет отвечать Александр Байер.
Также ему от Брусенцова перейдет департамент строительства и архитектуры, а также инспекция строительного надзора.
25 апреля замгубернатора Владимирской области Александр Трутнев написал заявление об уходе с поста по собственному желанию.
За счет сокращения его должности администрация области планирует сэкономить более трех млн рублей в год.
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