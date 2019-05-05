В России начали работать новые правила идентификации пользователей в мессенджерах

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Фото: Pixabay.com
В воскресенье, 5 мая, в силу вступил закон, по которому все мессенджеры обязаны идентифицировать пользователей по номеру телефона. Теперь она будет считаться пройденной только после получения ответа от сотового оператора, что номер действительно принадлежит пользователю.
Такое постановление премьер Дмитрий Медведев
Мессенджеры будут запрашивать информацию о пользователе у сотового оператора, тот обязан предоставить ее в течение 20 минут. В случае если оператор не предоставит информацию о пользователе или в базе данных не окажется нужных сведений, пользователь не сможет воспользоваться приложением.
Те, кто уже пользуется мессенджерами, не будут проходить идентификацию, если информация оператора и сервиса совпадет.
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Изменения уже вызвали неоднозначную реакцию в рязанском строительном сообществе.