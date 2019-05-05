Рязанская прокуратура оспорит решение родительского комитета, по которому опекуны сами покупали учебники для детского сада

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Фото: Pixabay.com
Касимовская межрайонная прокуратура оспорит положение о родительском комитете «Елатомского детского сада», по которому опекуны должны самостоятельно оплачивать учебную литературу. Об этом сообщил сайт региональной
Положение о родительском комитете МДОУ «Елатомский детский сад» содержит нормы, по которым родители обязаны принимать участие в приобретении учебной литературы и подготовке наглядных методических пособий.
По закону в обязанности образовательной организации входит материально-техническое обеспечение образовательной деятельности.
В связи с этим, 16 апреля межрайонная прокуратура принесла протест на Положение о родительском комитете, который находится на рассмотрении.
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Изменения уже вызвали неоднозначную реакцию в рязанском строительном сообществе.