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17:41, 5 мая 2019 1 991
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Рязанская прокуратура оспорит решение родительского комитета, по которому опекуны сами покупали учебники для детского сада

Рязанская прокуратура оспорит решение родительского комитета, по которому опекуны сами покупали учебники для детского сада

Фото: Pixabay.com

Касимовская межрайонная прокуратура оспорит положение о родительском комитете «Елатомского детского сада», по которому опекуны должны самостоятельно оплачивать учебную литературу. Об этом сообщил сайт региональной прокуратуры.

Положение о родительском комитете МДОУ «Елатомский детский сад» содержит нормы, по которым родители обязаны принимать участие в приобретении учебной литературы и подготовке наглядных методических пособий.

По закону в обязанности образовательной организации входит материально-техническое обеспечение образовательной деятельности.

В связи с этим, 16 апреля межрайонная прокуратура принесла протест на Положение о родительском комитете, который находится на рассмотрении.


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