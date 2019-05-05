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13:42, 5 мая 2019 1 873
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Российские города возглавили рейтинг самых экстремальных населенных пунктов мира

Российские города возглавили рейтинг самых экстремальных населенных пунктов мира

Фото: Pixabay.com

Российские города возглавили список самых экстремальных для туристов населенных пунктов мира. Рейтинг составила испанская газета El Pais.

На первое место в своем рейтинге газета одновременно ставит российский город Якутск и село Оймякон. По мнению авторов, Якутск отличается максимально экстремальным климатом, потому что температура воздуха зимой опускается до минус 40 градусов Цельсия, а летом может достигать 29 градусов.

Оймякон же отличает самая низкая температура, зафиксированная на обитаемой части Земли. В 1926 году она опускалась до минус 71,2 градуса Цельсия.

Следующим в рейтинге El Pais идет еще один якутский город, Верхоянск. Здесь фиксируются рекордные перепады температур. Самое низкое ее значение — минус 69,8 градуса Цельсия, а самое высокое — 37 градусов.

Самым жарким городом мира признали Сан-Луис-Рио-Колорадо в Мексике, где максимальная температура достигала 59,5 градуса Цельсия. Наиболее труднодоступным городом на Земле El Pais считает шахтерский город Ла-Ринконада в Перу, который расположен на высоте 5099 метров над уровнем моря.


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