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Фото: Pixabay.com
МЧС предупредило рязанцев о грозе и сильном ветре. Метеопредупреждение опубликовали на
По данным спасателей, в ближайшие часы с сохранением до конца суток 5 мая в Рязани и местами на территории Рязанской области ожидается гроза и усиление ветра с порывами до 12-17 метров в секунду.
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