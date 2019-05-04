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9:04, 4 мая 2019 2 173
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Во Флориде пассажирский самолет упал в реку

Во Флориде пассажирский самолет упал в реку

Во Флориде пассажирский Boeing 737 приземлился на реку, передает РБК со ссылкой на мэра Джексонвилла Ленни Керри.

На борту были 136 пассажира, все они живы.

«Самолет оказался на мелководье. Самолет не затонул. Все люди живы», — говорится в сообщении.

Уточняется, что лайнер после приземления съехал со взлетно-посадочной полосы и упал в реку. Это был рейс, летевший с военно-морской базы в заливе Гуантанамо.

Позже сообщили, что госпитализировали 21 пассажира самолета.

Никто из них не получил серьезных травм.

Фото Jax Sheriff’s Office / Twitter


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