Во Флориде пассажирский самолет упал в реку

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Во Флориде пассажирский Boeing 737 приземлился на реку, передает
На борту были 136 пассажира, все они живы.
«Самолет оказался на мелководье. Самолет не затонул. Все люди живы», — говорится в сообщении.
Уточняется, что лайнер после приземления съехал со взлетно-посадочной полосы и упал в реку. Это был рейс, летевший с военно-морской базы в заливе Гуантанамо.
Позже сообщили, что госпитализировали 21 пассажира самолета.
Никто из них не получил серьезных травм.
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