В казахстанском городе отказались от «Бессмертного полка» из-за жалоб родственников ветеранов

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Власти казахстанского города Актоба решили отказаться от организации шествия «Бессмертный полк», пишет
Такое решение приняли из-за жалоб родственников ветеранов Великой Отечественной войны.
По информации местных СМИ, они недовольны, что после проведения акции фотографии их родных «разбросаны в разных частях города и урнах, вызывая неуважение к памяти погибших ветеранов ВОВ».
Кроме того, таким образом планируется избежать заторы на дорогах.
Несмотря на рекомендации мэрии, у желающих организовать шествие была возможность подать заявку за десять дней до его проведения, однако на 3 мая ни одного заявления не поступило.
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