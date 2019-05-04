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19:54, 4 мая 2019 3 402
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В казахстанском городе отказались от «Бессмертного полка» из-за жалоб родственников ветеранов

В казахстанском городе отказались от «Бессмертного полка» из-за жалоб родственников ветеранов

Власти казахстанского города Актоба решили отказаться от организации шествия «Бессмертный полк», пишет РИА Новости со ссылкой на горадминистрацию.

Такое решение приняли из-за жалоб родственников ветеранов Великой Отечественной войны.

По информации местных СМИ, они недовольны, что после проведения акции фотографии их родных «разбросаны в разных частях города и урнах, вызывая неуважение к памяти погибших ветеранов ВОВ».

Кроме того, таким образом планируется избежать заторы на дорогах.

Несмотря на рекомендации мэрии, у желающих организовать шествие была возможность подать заявку за десять дней до его проведения, однако на 3 мая ни одного заявления не поступило.


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