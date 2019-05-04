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В Челябинской области задержали подозреваемого, зарезавшего пятерых человек, пишет «
Отмечается, что предполагаемый убийца сам пришел в полицию.
По данным источника, мужчина признался в содеянном и пояснил, что пришел в гости в частный дом, много выпил. После чего у него случился конфликт с хозяином дома.
Напомним, в частном доме обнаружили тела
На месте трагедии работают следователи. Возбуждено уголовное дело.
Фото Пятого канала
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