На Красную горку в Рязани поженятся более 70 пар

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На Красную горку в Рязани более 70 пар зарегистрируют брак, сообщили в главном управлении
«Красная горка всегда была порой свадеб, потому что наконец-то снимался запрет на венчания, который устанавливался с самого начала Великого поста. Люди верили, что браки, узаконенные на Красную горку, будут невероятно крепкими и счастливыми», — говорится в сообщении.
Напомним, рязанские отделы ЗАГСа изменят
Фото из группы ЗАГС Рязанской области
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