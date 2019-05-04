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Константиново попало в подборку самых литературных мест России. Список опубликовал портал «
«Село, расположенное в Рыбновском районе Рязанской области, неразрывно связано с именем Сергея Есенина. Высокий берег Оки, широкие луга и деревянные крестьянские дома — вот она, волшебная „страна березового ситца“. И хотя Константиново Есенин покинул уже в возрасте 14 лет, поступив во второклассную учительскую школу в Спас-Клепиках, о селе говорят как о месте, в котором поэт провел детство и юность. Здесь же расположен и музей, посвященный ему», — говорится в путеводителе.
Кроме того, в список вошли деревня Мураново — усадьба Евгения Боратынского, Мелихово — музей-усадьба писателя и драматурга Антона Чехова, Переделкино, которое стало центром русской литературы XX века, Сростки — родина писателя, актера и режиссера Василия Шукшина.
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