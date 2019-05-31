В рязанском минтрансе назвали дороги, которые отремонтируют в этом году

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: © RZN.info / Мария Аверкина
Рязанский минтранс опубликовал список дорог, которые отремонтируют в этом году. В рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» работы проведут на 26 участках трасс регионального или муниципального значения, а также еще на 20 дорогах в Рязани, Пронске, Спас-Клепиках, Спасске-Рязанском и Рязанском районе.
Перечень дорог со сроками ремонта смотрите
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
cледующая новость →Куда пойти в выходные? Афиша RZN.info на 1-2 июня
Принятая в конце прошлого года схема теплоснабжения областного центра показывает, что городские власти начинают пересматривать подходы к развитию этого важнейшего сегмента ЖКХ.