Сезон отдыха для детей сотрудников Рязанского приборного завода стартует 1 июня

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В спортивном комплексе «Лучезарный» АО «ГРПЗ» (входит в АО «КРЭТ») начинается первая летняя оздоровительная смена. Для детей работников предприятия и жителей Рязани в летний период организуют четыре смены, каждая из которых продлится 21 день.
«В первую смену в лагерь отправятся около 300 детей, — рассказала директор спорткомплекса Анна Фролова. — Для интересного и разнопланового отдыха ребят мы подготовили большую образовательную, а также спортивную и развлекательную программы. 1 июня пройдет праздник „Яркое лето в компании друзей“, экологическими акциями отметим Всемирный день окружающей среды и День юннатов. Творческая мастерская „Там, на неведомых дорожках“ будет работать 6 июня — в день рождения Пушкина, а в День медицинского работника состоится акция „В здоровом теле — здоровый дух!“. 12 июня мы встретим торжественной линейкой и спортивным многоборьем „Будущее России — это мы!“, в День памяти и скорби будет организовано сразу несколько военно-патриотических мероприятий».
К началу оздоровительной кампании 2019 года в спорткомплексе «Лучезарный» сделали косметический ремонт всех детских корпусов, столовой, медицинского изолятора. Благоустроили территорию: установили игровую площадку и дополнительные лавочки; заменили пришедшее в негодность асфальтовое покрытие; отремонтировали уличное освещение; покрасили беседки, качели, лавочки, побелены бордюры. Работники АО «ГРПЗ» за три субботника очистили территорию лагеря от листвы и хвои.
Все запланированные мероприятия провели согласно правилам противопожарного режима, а также обработку в соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами.
Спортивный комплекс АО «ГРПЗ» «Лучезарный» находится в Спасском районе Рязанской области. В лесном массиве на территории 7,2 гектара расположены пять корпусов, столовая, крытая веранда, помещения для работы кружков, библиотека. В лагере есть два бассейна c подогревом, веревочный парк, футбольная, волейбольная и баскетбольная площадки, теннисные столы, хоккейная коробка, спортивная полоса препятствий. В 2018 году в лагере появился новый аттракцион — лазертаг. Есть Wi-Fi, вся территория огорожена и находится под круглосуточной охраной.
Спортивный комплекс принимает около 2 000 детей ежегодно во время каникул. Дети работников завода отдыхают в «Лучезарном» на льготных условиях всего за 10% от стоимости путевки. Льготные путевки выделяются также для регионального министерства и городского управления образования и молодежной политики.
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