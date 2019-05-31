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17:32, 31 мая 2019 371
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Рыбновский подросток попытался ограбить магазин, но ему не дали денег. Видео

Рыбновский подросток попытался ограбить магазин, но ему не дали денег. Видео

Подросток из Рыбного попытался ограбить продуктовый магазин. 14-летнему школьнику потребовались деньги на покупку мотоцикла, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Как видно на записи с камеры, злоумышленник вошел в магазин с пистолетом в руках и шарфом на лице. Он выстрелил в витрину и потребовал у двух продавщиц отдать ему деньги, однако те этого не сделали.

В момент нападения в торговый зал вошел мужчина. После этого подросток взял с прилавка три шоколадных батончика и скрылся.

Подозреваемого разыскали. Оказалось, что он взял пневматический пистолет отца, чтобы добыть деньги на мотоцикл.

«Похищенные три шоколадных батончика подросток, вернувшись домой, скушал перед сном», — говорится в сообщении.

В отношении школьника возбудили уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ.


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