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10:32, 31 мая 2019 289
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Ночью на трассе в Скопинском районе насмерть сбили пешехода

Ночью на трассе в Скопинском районе насмерть сбили пешехода

Фото: УМВД по Рязанской области

В ночь на пятницу, 31 мая, в Скопинском районе произошло смертельное ДТП. Около 1:00 на 266 километре трассы Р-22 «Каспий» машина сбила пешехода, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

По предварительной информации, 45-летний местный житель шел по дороге в сторону Тамбова, когда на него наехал неизвестный автомобиль.

Водитель скрылся с места ДТП, пешеход от полученных травм скончался.

Очевидцев происшествия просят обращаться по телефонам: (49156) 2-07-02, (49156) 2-09-38 или 02.


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