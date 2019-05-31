Ночью на трассе в Скопинском районе насмерть сбили пешехода

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Фото: УМВД по Рязанской области
В ночь на пятницу, 31 мая, в Скопинском районе произошло смертельное ДТП. Около 1:00 на 266 километре трассы Р-22 «Каспий» машина сбила пешехода, сообщила
По предварительной информации, 45-летний местный житель шел по дороге в сторону Тамбова, когда на него наехал неизвестный автомобиль.
Водитель скрылся с места ДТП, пешеход от полученных травм скончался.
Очевидцев происшествия просят обращаться по телефонам: (49156) 2-07-02, (49156) 2-09-38 или 02.
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Принятая в конце прошлого года схема теплоснабжения областного центра показывает, что городские власти начинают пересматривать подходы к развитию этого важнейшего сегмента ЖКХ.