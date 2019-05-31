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11:46, 31 мая 2019 854
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Горячее начало лета. Прогноз погоды в Рязанской области на выходные

Горячее начало лета. Прогноз погоды в Рязанской области на выходные

Фото: Pixabay.com

Гидрометцентр опубликовал прогноз погоды в Рязанской области на выходные, 1 и 2 июня. По данным синоптиков, будет жарко.

В субботу днем ожидается до +24 градусов, в воскресенье до +25 градусов. В ночь на 1 июня до +16 градусов, на 2 июня до +11 градусов.

Согласно прогнозу, дождь возможен в ночь на субботу.


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