Горячее начало лета. Прогноз погоды в Рязанской области на выходные

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Фото: Pixabay.com
Гидрометцентр
В субботу днем ожидается до +24 градусов, в воскресенье до +25 градусов. В ночь на 1 июня до +16 градусов, на 2 июня до +11 градусов.
Согласно прогнозу, дождь возможен в ночь на субботу.
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Рязанский журналист Антон Сумин защитил магистерскую диссертацию, посвященную влиянию социальных сетей на современное общество. Накопленными знаниями он планирует поделиться с широкой аудиторией.