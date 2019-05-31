RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Джоан Роулинг выпустит четыре новых рассказа по вселенной «Гарри Поттера». Об этом писательница рассказала на своем официальном сайте.
Они посвящены различным волшебным дисциплинам. Названия у книг соответствующие:
Первые два рассказа выйдут уже 27 июня. Они будут доступны в электронном формате на
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьПрокуратура потребовала заблокировать сайт, продающий электроудочки
|
cледующая новость →В субботу рязанцам не будут продавать алкоголь
Важным нюансом является то, что при возврате налога через налоговую декларацию можно вернуть налог только по окончанию года.