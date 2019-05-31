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9:15, 31 мая 2019 298
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Джоан Роулинг выпустит четыре новых рассказа по вселенной «Гарри Поттера»

Джоан Роулинг выпустит четыре новых рассказа по вселенной «Гарри Поттера»

Джоан Роулинг выпустит четыре новых рассказа по вселенной «Гарри Поттера». Об этом писательница рассказала на своем официальном сайте.

Они посвящены различным волшебным дисциплинам. Названия у книг соответствующие:

  • Harry Potter: A Journey Through Charms and Defence Against the Dark Arts (Гарри Поттер: путешествие по чарам и защите от темных искусств);
  • Harry Potter: A Journey Through Potions and Herbology (Гарри Поттер: путешествие по зельям и травологии);
  • Harry Potter: A Journey Through Divination and Astronomy (Гарри Поттер: путешествие по предсказаниям и астрономии);
  • Harry Potter: A Journey Through Care of Magical Creatures (Гарри Поттер: путешествие по уходу за магическими существами).

Первые два рассказа выйдут уже 27 июня. Они будут доступны в электронном формате на сайте Роулинг.


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