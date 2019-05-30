В Шереметьево экстренно приземлился самолет

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В четверг, 30 мая, в Шереметьево экстренно призмелился самолет, вылетевший из Москвы в Грозный. Об этом передает
Самолет вернулся в аэропорт из-за технических неисправностей. Посадка произошла в 10:22.
По предварительной информации, сработала сигнализация неисправности системы пожаротушения.
На борту самолета находятся 155 пассажиров.
Отмечается, что в аэропорту опровергли аварийную посадку самолета.
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Принятая в конце прошлого года схема теплоснабжения областного центра показывает, что городские власти начинают пересматривать подходы к развитию этого важнейшего сегмента ЖКХ.