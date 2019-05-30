В центре Рязани маршрутка сбила подростка

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: УМВД по Рязанской области
В среду, 29 мая, в 18:15 около дома №1 на улице Кольцова маршрутка сбила 16-летнюю рязанку. Об этом сообщила
Автобусом управлял 42-летний житель области. По предварительной информации, девочка переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу и ее сбила маршрутка.
Пострадавшая обращалась за медпомощью.
Обстоятельства ДТП уточняются.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ Шереметьево экстренно приземлился самолет
|
cледующая новость →В полиции рассказали подробности столкновения двух внедорожников под Рязанью
Принятая в конце прошлого года схема теплоснабжения областного центра показывает, что городские власти начинают пересматривать подходы к развитию этого важнейшего сегмента ЖКХ.