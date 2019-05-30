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11:54, 30 мая 2019 181
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Собственника усадьбы Дубовицких-Мерхелевичей оштрафуют за ненадлежащее состояние здания

Собственника усадьбы Дубовицких-Мерхелевичей оштрафуют за ненадлежащее состояние здания

Собственника усадьбы Дубовицких-Мерхелевичей 18 века, которая находится в Рязанском районе, оштрафуют за ненадлежащее состояние здания. Об этом говорится на странице региональной госинспекции по охране ОКН «ВКонтакте».

«Собственник объекта культурного наследия будет привлечен к административной ответственности за нарушение законодательства в сфере охраны объектов культурного наследия, требований к сохранению выявленного объекта культурного наследия. Это будет стимулировать собственника исполнять требования по сохранению выявленного объекта культурного наследия», — говорится в ответе ведомства.

Владельцу грозит штраф (для должностных лиц — от двадцати тысяч до четырехсот тысяч рублей, для юрлиц — от двухсот тысяч до пяти миллионов рублей).

Фото с сайта archryazan.ru


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