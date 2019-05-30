«Рязаньэнерго» обеспечит бесперебойное электроснабжение пунктов сдачи ЕГЭ

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Филиал ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Рязаньэнерго» обеспечивает надежное электроснабжение пунктов проведения единого государственного экзамена на территории Рязанской области.
В преддверии ЕГЭ энергетики провели внеочередные осмотры ЛЭП и оборудования подстанций, обеспечивающих электроснабжение мест проведения единого госэкзамена.
«В дни прохождения школьниками выпускных испытаний специалисты установят в пунктах сдачи ЕГЭ резервные источники электроснабжения и организуют дежурство соответствующего персонала. Всего под особым контролем „Рязаньэнерго“ и смежных сетевых организаций находится 29 школ в Рязанской области, 13 из них — в Рязани», — рассказали в пресс-службе филиала.
На период проведения ЕГЭ в сетях «Рязаньэнерго» отложили временные отключения для плановых ремонтов, а также любые переключения во всех центрах питания, обеспечивающих электроснабжение пунктов приема госэкзамена.
«Поддержание бесперебойного электроснабжения во время проведения итоговой аттестации — важная задача для энергетиков, так как с 2014 года все пункты проведения ЕГЭ в обязательном порядке оснащаются системами видеонаблюдения, и в случае их отключения результаты итоговой аттестации могут быть аннулированы», — отметили энергетики.
По вопросам электроснабжения можно обратиться по телефону Контакт-центра ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 8-800-100-33-00, а также по телефону
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