Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

10:15, 30 мая 2019 139

«Рязаньэнерго» обеспечит бесперебойное электроснабжение пунктов сдачи ЕГЭ

«Рязаньэнерго» обеспечит бесперебойное электроснабжение пунктов сдачи ЕГЭ

Филиал ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Рязаньэнерго» обеспечивает надежное электроснабжение пунктов проведения единого государственного экзамена на территории Рязанской области.

В преддверии ЕГЭ энергетики провели внеочередные осмотры ЛЭП и оборудования подстанций, обеспечивающих электроснабжение мест проведения единого госэкзамена.

«В дни прохождения школьниками выпускных испытаний специалисты установят в пунктах сдачи ЕГЭ резервные источники электроснабжения и организуют дежурство соответствующего персонала. Всего под особым контролем „Рязаньэнерго“ и смежных сетевых организаций находится 29 школ в Рязанской области, 13 из них — в Рязани», — рассказали в пресс-службе филиала.

На период проведения ЕГЭ в сетях «Рязаньэнерго» отложили временные отключения для плановых ремонтов, а также любые переключения во всех центрах питания, обеспечивающих электроснабжение пунктов приема госэкзамена.

«Поддержание бесперебойного электроснабжения во время проведения итоговой аттестации — важная задача для энергетиков, так как с 2014 года все пункты проведения ЕГЭ в обязательном порядке оснащаются системами видеонаблюдения, и в случае их отключения результаты итоговой аттестации могут быть аннулированы», — отметили энергетики.

По вопросам электроснабжения можно обратиться по телефону Контакт-центра ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 8-800-100-33-00, а также по телефону +7 (920) 050-57-77 в Telegram, WhatsApp и Viber.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

adv
Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
2 дня назад
Теплый прием. Может ли центральное отопление конкурировать с индивидуальным?

Теплый прием. Может ли центральное отопление конкурировать с индивидуальным?

Принятая в конце прошлого года схема теплоснабжения областного центра показывает, что городские власти начинают пересматривать подходы к развитию этого важнейшего сегмента ЖКХ.

Популярное
Комментируемое
Новое
15:16, 16 мая 2019 41 771
Любимов осмотрел отреставрированное здание бывшего ликеро-водочного завода
19:59, 16 мая 2019 24 053
Рязанская мэрия прокомментировала ситуацию с «площадкой-призраком» в Лесопарке 2
19:23, 16 мая 2019 18 762
Рязанские следователи начали проверку строительства «площадки-призрака» после поручения главы СК 8
15:10, 23 мая 2019 17 942
Под дождем. В день последнего звонка Любимов посетил линейку в рязанской школе
21:34, 25 мая 2019 16 831
В Рязани выбрали победителя девятого областного фестиваля «Во!СемьЯ!»
Все новости
Голосования

Какое летнее мероприятие вы ждете больше всего?

Окончание опроса: 8.06.2019
Архив голосований
Форум