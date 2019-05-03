Связали скотчем и ограбили. В Москве напали на мать известного блогера

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В Москве двое грабителей напали на мать известного блогера Андрея Афонина, пишет
По данным источника, мужчины, угрожая отверткой, связали Ирину Афонину скотчем и заперли в ванной.
После этого неизвестные вскрыли сейф, забрали оттуда 35 тысяч долларов, принадлежавших ее сыну, почти миллион рублей, часы, ювелирные украшения и скрылись. Сумма ущерба составила более восьми миллионов рублей.
В пресс-службе столичного главка МВД факт кражи подтвердили.
По данному факту возбудили уголовное дело.
Фотография из instagram
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