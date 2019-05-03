Рязанцев ждет трехдневная рабочая неделя

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Россияне на следующей неделе будут отдыхать с 9 по 12 мая из-за празднования Дня Победы.
Так, рабочая неделя продлится всего три дня — с понедельника, 6 мая, до среды, 8 мая.
При этом восьмого числа будет сокращенный день. С работы можно будет уйти на час раньше.
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