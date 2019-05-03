RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Прокуратура нашла нарушения в скопинской колонии ИК-3, сообщил
Установлено, что администрация учреждения трем осужденным не выдали утепленные рукавицы.
Кроме того, руководство поздно предоставило заявление в суд об установлении административного надзора в отношении осужденного.
По фактам выявленных нарушений в адрес врио начальника внесли представление, которое находится в стадии рассмотрения.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьРязанцев ждет трехдневная рабочая неделя
|
cледующая новость →Умер исполнитель роли Чубакки в «Звездных войнах»
При оформлении продажи автомобиля важно подумать и о возможном налоге.