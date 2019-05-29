Жителя Сараевского района осудили за убийство знакомого во время застолья

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50-летний житель Сараевского района получил срок за убийство знакомого. Об этом сообщил
Случай произошел в ночь на 9 января.
Мужчина вместе со знакомым распивал спиртное в сарае в поселке Зеркальные Пруды Сараевского района. Оба были пьяны.
Приятель оскорбил осужденного и ударил его в лицо не меньше двух раз.
Из-за ссоры последний взял со стола нож и ударил в голову. Пострадавший получил колото-резаную рану справа в затылок. Рана проникла в полость черепа, у него повредились мозг, артерии и вены.
Мужчина скончался на месте происшествия.
Обвиняемый признал свою вину. Суд назначил ему восемь лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
Приговор не вступил в законную силу.
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