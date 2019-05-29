Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

12:34, 29 мая 2019 163
 0    0

Жителя Сараевского района осудили за убийство знакомого во время застолья

Жителя Сараевского района осудили за убийство знакомого во время застолья

50-летний житель Сараевского района получил срок за убийство знакомого. Об этом сообщил сайт региональной прокуратуры.

Случай произошел в ночь на 9 января.

Мужчина вместе со знакомым распивал спиртное в сарае в поселке Зеркальные Пруды Сараевского района. Оба были пьяны.

Приятель оскорбил осужденного и ударил его в лицо не меньше двух раз.

Из-за ссоры последний взял со стола нож и ударил в голову. Пострадавший получил колото-резаную рану справа в затылок. Рана проникла в полость черепа, у него повредились мозг, артерии и вены.

Мужчина скончался на месте происшествия.

Обвиняемый признал свою вину. Суд назначил ему восемь лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
2 дня назад
Media Sapiens. Что изменилось в обществе с приходом социальных сетей

Media Sapiens. Что изменилось в обществе с приходом социальных сетей

Рязанский журналист Антон Сумин защитил магистерскую диссертацию, посвященную влиянию социальных сетей на современное общество. Накопленными знаниями он планирует поделиться с широкой аудиторией.

Популярное
Комментируемое
Новое
15:16, 16 мая 2019 41 378
Любимов осмотрел отреставрированное здание бывшего ликеро-водочного завода
19:59, 16 мая 2019 23 933
Рязанская мэрия прокомментировала ситуацию с «площадкой-призраком» в Лесопарке 2
19:23, 16 мая 2019 18 662
Рязанские следователи начали проверку строительства «площадки-призрака» после поручения главы СК 8
15:10, 23 мая 2019 17 748
Под дождем. В день последнего звонка Любимов посетил линейку в рязанской школе
21:34, 25 мая 2019 16 082
В Рязани выбрали победителя девятого областного фестиваля «Во!СемьЯ!»
Все новости
Голосования

Какое летнее мероприятие вы ждете больше всего?

Окончание опроса: 8.06.2019
Архив голосований
Форум