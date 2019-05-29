Вечером в среду рязанцев ожидает массовое отключение холодной воды. Адреса

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Вечером в среду, 29 мая, в Рязани массово отключат холодную. Об этом сообщила
Из-за ремонта на водопроводе с 20:00 до 6:00 30 мая воды не будет по следующим адресам:
Подвоз воды организуют с 21:00 по адресам:
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Рязанский журналист Антон Сумин защитил магистерскую диссертацию, посвященную влиянию социальных сетей на современное общество. Накопленными знаниями он планирует поделиться с широкой аудиторией.