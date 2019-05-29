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12:13, 29 мая 2019 214
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Вечером в среду рязанцев ожидает массовое отключение холодной воды. Адреса

Вечером в среду рязанцев ожидает массовое отключение холодной воды. Адреса

Вечером в среду, 29 мая, в Рязани массово отключат холодную. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Из-за ремонта на водопроводе с 20:00 до 6:00 30 мая воды не будет по следующим адресам:

  • улица Щорса, дома с 1 по 5, дома с 33 по 39 и с корпусами, дома 38-а, 38/11, 33-а (детсад №116);
  • улица Нахимова, дома 1 (школа №57), 2-а, 2-б, 3, 3 корпус 1, 13, 13 корпус 1, 19, 66, 66 корпус 1, 66 корпус 2, 68;
  • улица Мусоргского, дома 66, 68;
  • улица Котовского, дом 1/3;
  • улица Кутузова, дома 12 корпус 1, 46;
  • улица Ушакова, дома 2-а, 2-б;
  • улица Корнилова, дома 2-а, 2-б;
  • улица Гайдара, дом 2-а;
  • улица Черновицкая, дома 19, 24 корпус 1, 26/43, 28, 28-а, 30, 30-а, 30-б, 32, 32 корпус 1, 32 корпус 2, 32-а (детсад №145), 34, 34 корпус 1, 34 корпус 2, 34 корпус 3, 36, 38, 38 корпус 1, 38 корпус 2, 38 корпус 3, 54;
  • улица Гоголя, дома 45, 45 корпус 1, 45 корпус 2, 47;
  • поселок Южный (частный сектор);
  • поселок Сысоево (частный сектор).

Подвоз воды организуют с 21:00 по адресам:

  • улица Нахимова, дом 3 корпус 1;
  • улица Черновицкая, дом 38.

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