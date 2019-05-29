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В ПАО «МРСК Центра и Приволжья» проходит декадник по безопасности дорожного движения (БДД) «Внимание — дети!».
С 29 мая по 7 июня во всех филиалах энергокомпании пройдут совещания по безопасной эксплуатации транспорта, соблюдению правил дорожного движения, в которых будут участвовать представители ГИБДД и водительского состава служб механизации и транспорта, районов электросетей и мастерских участков.
«Все водители и машинисты проходят внеплановые инструктажи по соблюдению мер повышенной безопасности управления транспортными средствами вблизи школ, кинотеатров, магазинов, остановок общественного транспорта, парков, культурно-развлекательных центров, — рассказали в пресс-службе компании. — В этих и других местах с массовым пребыванием несовершеннолетних (в пределах населенных пунктов) скорость движения специальных транспортных средств сетевиков не будет превышать 40 км/ч».
Также будут усилены контроль над техническим состоянием транспорта и спецтехники при выходе на линию и внимание к предрейсовому медицинскому осмотру сотрудников компании перед выездом.
В компании подчеркнули, что обеспечение безопасности окружающих — первоочередная задача для энергетиков.
«Безопасность дорожного движения и правильная эксплуатация транспортных средств в приоритете для каждого водителя МРСК Центра и Приволжья. Отметим, что с момента образования (с 2007 года) в МРСК Центра и Приволжья не было зафиксировано ни одного случая дорожно-транспортного происшествия с участием детей и подростков», — говорится в сообщении.
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