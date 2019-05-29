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8:14, 29 мая 2019 911
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В Махачкале устроившую ДТП женщину пытались закидать камнями

В Махачкале устроившую ДТП женщину пытались закидать камнями

В Махачкале устроившую ДТП женщину пытались закидать камнями. Об этом сообщило МВД Дагестана на своей странице в Instagram.

Вечером во вторник, 28 мая, горожанка на Toyota Rav4 перепутала педали и сбила четырех человек. В больницу попали двое мужчин 31 и 32 лет и 61-летняя женщина. Еще один пешеход, 25-летний мужчина, находится без сознания в реанимации.

«Очевидцы, возмущенные произошедшим, разбили камнями автомобиль виновницы ДТП, подоспевшие сотрудники полиции удержали толпу от самосуда, но несколько камней все же попали в супругов», — уточнили в полиции.

На 43-летнюю женщину возбудили уголовное дело. Ей грозит до двух лет тюрьмы.


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Вчера, управляя автомобилем RAV4 белого цвета, 43-летняя жительница Махачкалы, направляясь с улицы Айвазовского в сторону улицы Огарёва, допустила наезд на 4 пешеходов. По словам водителя, она перепутала педаль газа с тормозом, в результате чего, допустила наезд на трех, стоявших на тротуаре мужчин, и женщину, проходившую мимо. Опыт вождения у водителя - 10 лет. Все четверо пострадавших госпитализированы: двое мужчин 31-го и 32-х лет, а также 61-летняя женщина с травмами различной степени тяжести, а 25-летний мужчина находится в реанимации, на данный момент он неконтактен. Очевидцы, возмущенные произошедшем, разбили камнями автомобиль виновницы ДТП, подоспевшие сотрудники полиции удержали толпу от самосуда, но несколько камней все же попали в супругов. В отношении водителя возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации. Водитель находится под подпиской о невыезде. #МВДДагестан #дтп #наезд #пешеход #мвддагестан #полиция #ппс #05 #Дагестан

Публикация от МВД Дагестана (@mvd.dagestan)

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