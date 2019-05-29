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Фото: Pixabay.com
В Лакинске следователи проверят гибель 12-летней девочки в ванной. Об этом
Утром 27 мая школьница решила принять ванну. Через полчаса старшая сестра нашла ее без сознания. Приехавшие медики констатировали смерть девочки.
Предварительно, ребенок задохнулся угарным газом. В ванной с нарушениями установлен проточный водонагреватель. Как выяснили специалисты, угарный газ выходил не в дымоход, а в вентиляционный канал.
«Проведенными измерениями установлено, что вентиляционный канал имеет обратную тягу, — уточнили в пресс-релизе. — Следователем СК России во взаимодействии со специалистами в области газового хозяйства детально оцениваются все обстоятельства произошедшего».
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Отмечается, что семья тяжело переживает потерю ребенка.
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