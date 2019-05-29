Рязанцу вынесли приговор за нападение на полицейского

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Рязанцу, который напал на полицейского, вынесли приговор. Об этом сообщил
Инцидент произошел в декабре 2018 года в одном из домов по улице Энгельса, где мужчина выпивал со своими знакомыми.
Когда в квартиру прибыли правоохранители, нарушитель стал нецензурно выражаться и набросился на одного из них — ударил в лицо и грудь.
В отношении рязанца возбудили уголовное дело, он полностью признал свою вину и раскаялся. Его приговорили к условному заключению на полтора года с испытательным сроком в год.
Приговор вступил в законную силу.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьРаботникам Рязанского приборного завода присвоили ветеранские звания
|
cледующая новость →В липецком селе неизвестный сбил школьницу-пешехода и скрылся
Рязанский журналист Антон Сумин защитил магистерскую диссертацию, посвященную влиянию социальных сетей на современное общество. Накопленными знаниями он планирует поделиться с широкой аудиторией.