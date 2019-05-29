«Рязаньэнерго» продолжает модернизировать электрические сети региона

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С начала 2019 года филиал ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Рязаньэнерго» выполнил монтаж 146,6 км самонесущего изолированного провода (СИП) в районах Рязанской области. Работы по повышению надежности сетей вели в рамках инвестиционной программы энергокомпании, рассказали в пресс-службе филиала.
Отмечается, что более половины реконструированных ЛЭП — 79,9 км — это распределительные сети 0,4 кВ, еще 66,7 км — воздушные линии электропередачи 10 кВ. Монтаж СИП выполнили в Рязанском, Старожиловском, Спасском, Кораблинском, Сасовском, Клепиковском, Касимовском, Сараевском и Сапожковском районах.
«Установка самонесущего изолированного провода является одним из современных требований, которые предъявляются к строительству новых и реконструкции старых воздушных линий электропередачи, — пояснили энергетики. — Он позволяет в значительной мере повысить надежность электроснабжения потребителей. Также применение СИП несет экономическую выгоду и позволяет сократить эксплуатационные расходы. Кроме того, этим проводам не страшен мокрый снег».
По словам врио первого замдиректора главного инженера филиала «Рязаньэнерго» Алексея Лопатина, замена «голого» провода на СИП позволяет значительно снизить потери электроэнергии на самом рискованном в этом отношении участке — на вводах в дома потребителей.
«Именно там наиболее часто наблюдаются случаи несанкционированных подключений, которые являются причиной безучетного потребления электричества. Помимо борьбы с хищениями электроэнергии, использование СИП значительно снижает статистику поражений электрическим током при монтаже, ремонте и эксплуатации линии», — сказал он.
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