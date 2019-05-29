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19:20, 29 мая 2019 342
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Названы самые востребованные профессии в России

Названы самые востребованные профессии в России

Самыми востребованными профессиями в России назвали профессии продавца-кассира и повара. Об этом говорят результаты опроса ВНИИ труда в «Справочнике профессий» Министерства труда и социальной защиты.

В опросе поучаствовали 26,9 тысячи организаций. Рейтинг составили на основе частоты их упоминаний респондентами.

Профессию продавца-кассира упомянули 980 раз, повара — 862. На третьем месте — педагог профессионального образования (557).

Далее идут юрист (488) и специалист по социальной работе (483).

В топ-10 вошли специалист по закупкам (384), педагог дополнительного образования детей и взрослых (343), медсестра (312), делопроизводитель (297) и бухгалтер (241).


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