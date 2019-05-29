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14:16, 29 мая 2019 78
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Липчанина приговорили к двум годам колонии за публикацию детского порно

Липчанина приговорили к двум годам колонии за публикацию детского порно

Фото: Pixabay.com

Липчанина приговорили к двум годам колонии за публикацию детского порно. Об этом сообщили в региональном следкоме.

Мужчина скачал из интернета порнографию с участием детей. Он поместил ролики в облачное хранилище, открыв к ним доступ другим пользователям.

40-летний злоумышленник признал вину и раскаялся во время предварительного следствия. Его признали виновным по пунктам «а, г» части 2 статьи 242.1 УК РФ («Оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет») и приговорили к двум годам колонии общего режима.


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