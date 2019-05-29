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58-летний касимовец получил срок за кражу телевизора. Об этом сообщил
Неоднократно судимый мужчина с ломом-гвоздодером взломал входную дверь жительницы Касимова и украл телевизор со спутниковым приемником на сумму 14 тысяч 88 рублей.
В суде мужчина признал вину и рассказал о преступлении.
Суд учел, что мужчина является инвалидом, а также тот факт, чго его неоднократно судили. Согласно пункту «а» части 3 статьи 158 УК РФ ему назначила год лишения свободы в исправительной колонии особого режима.
Телевизор и приемник вернули потерпевшей.
Приговор не вступил в законную силу.
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