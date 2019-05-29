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15:13, 29 мая 2019 219
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Касимовец получил срок за кражу телевизора

Касимовец получил срок за кражу телевизора

58-летний касимовец получил срок за кражу телевизора. Об этом сообщил сайт региональной прокуратуры.

Неоднократно судимый мужчина с ломом-гвоздодером взломал входную дверь жительницы Касимова и украл телевизор со спутниковым приемником на сумму 14 тысяч 88 рублей.

В суде мужчина признал вину и рассказал о преступлении.

Суд учел, что мужчина является инвалидом, а также тот факт, чго его неоднократно судили. Согласно пункту «а» части 3 статьи 158 УК РФ ему назначила год лишения свободы в исправительной колонии особого режима.

Телевизор и приемник вернули потерпевшей.

Приговор не вступил в законную силу.


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