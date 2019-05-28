Завершилось расследование убийства около рязанского кафе

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Следователи сообщили о завершении расследования дела об убийстве около рязанского кафе. Информацию опубликовали на
Установлено, что утром 4 декабря 2018 года двое пьяных рязанцев поссорились. Во время конфликта ранее судимый 50-летний мужчина ударил потерпевшего в лицо. Тот упал и скончался от полученных повреждений.
Злоумышленник скрылся с места происшествия, а после задержания пытался обмануть правоохранителей. Однако в ходе расследования рязанец признал свою вину.
Уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ направили в суд.
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Принятая в конце прошлого года схема теплоснабжения областного центра показывает, что городские власти начинают пересматривать подходы к развитию этого важнейшего сегмента ЖКХ.