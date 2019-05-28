На трассе в Тульской области водитель «УАЗа» погиб после столкновения с грузовиком

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В минувшие выходные около Алексина на трассе «Калуга — Тула — Михайлов — Рязань» произошло смертельное ДТП. Об этом сообщил портал «
По предварительной версии, водитель «УАЗа» выехал на «встречку», где его снес грузовик Scania, направлявшийся в сторону областного центра.
От удара внедорожник разорвало на части, его кузов загорелся. Водитель «УАЗа» погиб на месте.
Водителя грузовика с травмами доставили в больницу.
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Важным нюансом является то, что при возврате налога через налоговую декларацию можно вернуть налог только по окончанию года.