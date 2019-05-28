В среду в Рязанской области потеплеет до 32 градусов. Прогноз погоды

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В среду, 29 мая, в Рязанской области потеплеет до 32 градусов. Прогноз погоды опубликовали на
По данным синоптиков, ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер южный, 5-10 метров в секунду, днем местами порывы до 15 метров в секунду.
Температура воздуха ночью +11, +16 градусов, днем жара +27, +32 градусов.
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Важным нюансом является то, что при возврате налога через налоговую декларацию можно вернуть налог только по окончанию года.